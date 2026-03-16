Компания из Подольска присоединилась к проекту по росту производительности

Производитель POS-материалов ООО «ЕВРОПОС ГРУПП» из Подольска стал участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие планирует повысить эффективность работы и улучшить производственные показатели, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Для внедрения инструментов бережливого производства на предприятии работают специалисты регионального центра компетенций Московской области. Вместе с рабочей группой компании они оптимизируют процессы в рамках пилотного потока по выпуску потребительских тележек.

По расчетам специалистов, через шесть месяцев время протекания процесса на этом участке сократится на 15%, объем незавершенного производства снизится на 20%, а выработка увеличится на 15%.

ООО «ЕВРОПОС ГРУПП» — один из ведущих производителей POS-материалов и торгового оборудования. Производственная площадка компании превышает 9 тыс. кв. м и включает конструкторское бюро и склад более чем на 20 млн единиц готовой продукции.

Подать заявку на участие в проекте можно через портал Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.