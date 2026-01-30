сегодня в 14:45

Компания из Подольска получила лицензию на производство вакцины от менингита

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» из городского округа Подольск получила лицензию Минпромторга России на производство вакцины против менингококковой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Петровакс Фарм» получила лицензию Минпромторга России на выпуск менингококковой вакцины на своем предприятии в Подольске. Проект по локализации производства стартовал в 2022 году, общий объем инвестиций превысил 3 млрд рублей, отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Локальное производство вакцины позволит начать плановую иммунизацию населения в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней РФ. Минпромторг расширил производственную лицензию компании и подтвердил соответствие вакцины стандартам GMP ЕАЭС.

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов сообщил, что компания готова начать выпуск вакцины по полному циклу в 2026 году и обеспечить 100% потребности при включении препарата в Национальный календарь профилактических прививок. Сейчас четырехвалентная вакцина проходит регистрацию, получение регистрационного удостоверения ожидается летом 2026 года. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3,5 млн доз ежегодно.

Комплекс «Петровакс Фарм» соответствует стандартам GMP ЕАЭС и ЕС. Компания первой в России получила сертификат GMP EU в 2012 году и в ноябре 2025 года успешно прошла повторный аудит Государственного института контроля качества лекарственных средств Словакии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.