Компания из Подмосковья запустила производство драйверов IP67

Компания «Трион» из Сергиева Посада представила новое поколение светодиодных драйверов серии «Эльбрус», предназначенных для систем промышленного и уличного освещения. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и запыленности.

Разработка заняла девять месяцев. Над проектом одновременно работали две команды собственного конструкторского бюро. В конце 2025 года продукцию вывели на рынок, а серийное производство организовали на заводе в Сергиевом Посаде. Полная локализация позволяет обеспечить доступность оборудования и оперативную техническую поддержку.

В линейку вошли модели мощностью 100, 150 и 200 Вт. Они предназначены для освещения промышленно-логистических комплексов, производственных помещений и уличной инфраструктуры. Планируемый годовой объем выпуска составляет от 50 тыс. до 100 тыс. изделий в различных конфигурациях.

Драйверы работают при температуре от −40 до +55 градусов и имеют высокую степень защиты от пыли и влаги. Продукция прошла сертификацию СТ-1 и включена в реестр Минпромторга РФ как российское изделие, что подтверждает ее соответствие отраслевым стандартам и участие в программах импортозамещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.