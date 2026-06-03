Компания из Подмосковья выпустила экобанку к ПМЭФ

Компания «Арнест Упаковочные Решения» из Подмосковья представила на ПМЭФ лимитированную алюминиевую банку с экологическим посланием о переработке. Продукцию выпустили для форума с российским лимонадом «Шихан», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Арнест Упаковочные Решения», ведущий российский производитель алюминиевой упаковки для напитков, выпустила специальную серию банок к Петербургскому международному экономическому форуму. На упаковке размещена надпись «Банка перерабатывается бесконечно», напоминающая о необходимости сдавать тару в переработку.

В лимитированную серию разлили российский лимонад «Шихан» компании «Пивоварни Бочкарев». Напиток в специальной банке гости форума могут бесплатно попробовать в ресторане для участников ПМЭФ, летнем кафе и в павильоне F в зоне кофе-брейка.

Проект продолжает работу компании по развитию культуры раздельного сбора. Ранее «Арнест Упаковочные Решения» подала заявку на регистрацию товарного знака «Сдавай банку». В прошлом году на ПМЭФ компания подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Русалом», «Напитки Вместе» и X5 Group по развитию экономики замкнутого цикла. В рамках этой работы на заводе в Наро-Фоминске выпустили первую в России банку с рекордно низким углеродным следом. Кроме того, более 1,4 млрд рублей направили на расширение производства крышек для алюминиевых банок в Подмосковье.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания продолжает развивать выпуск экологичной упаковки для напитков.

Генеральный директор «Арнест Упаковочные Решения» Александр Исаев подчеркнул, что алюминиевая банка может бесконечно возвращаться в производственный цикл без потери свойств.

«Короткая и понятная надпись превращает упаковку в прямой диалог с потребителем и напоминает: после использования банка не становится отходом, если ее правильно направить в переработку. Алюминиевая банка является ценным сырьем, ее можно сдать в любом пункте приема цветного металла, которых более 9 тыс. по всей стране», — пояснил Исаев.

По данным компании, доля вторичного алюминия в производстве банок уже превышает 40%. Генеральный директор «Пивоварни Бочкарев» Елена Столбовских добавила, что 46% покупателей предпочитают продукцию компаний с ответственным подходом к экологии, а 31% выбирают товары в более экологичной упаковке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.