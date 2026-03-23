Компания из Подмосковья вошла в проект «Производительность труда»

Официальный старт проекта дали на совещании с участием специалистов регионального центра компетенций Московской области и сотрудников компании. Стороны обсудили этапы внедрения инструментов бережливого производства и определили пилотный поток для апробации изменений.

Ожидается, что через шесть месяцев выработка сотрудников увеличится на 10%, время производственных процессов сократится на 12%, а объем незавершенного производства снизится на 14%.

ООО «НПО Экосистема» более 15 лет выпускает сложное водоочистное оборудование полной заводской готовности. Предприятие осуществляет полный цикл работ — от проектирования до испытаний готовой продукции. Оптимизация процессов не потребует дополнительных затрат и в дальнейшем может быть масштабирована на другие участки.

Федеральный проект «Производительность труда» помогает компаниям повысить эффективность за счет внедрения бережливых технологий. Подать заявку на участие можно на платформе Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.