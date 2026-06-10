Компания из Подмосковья внедрила биосвет на Ленинградском вокзале

Компания «Трион» из Сергиева Посада реализовала проект биодинамического освещения на Ленинградском вокзале в Москве в рамках развития Центрального транспортного узла. Решение представили 9 июня на выставке «ЭЛЕКТРО-2026», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Трион», производственные мощности которой расположены в Сергиевом Посаде, представила на экспертном дне международной выставки «ЭЛЕКТРО-2026» проект биодинамического освещения «под ключ» на базе отечественного контроллера. Система успешно прошла проверку на объекте крупной транспортной инфраструктуры — Ленинградском вокзале в Москве.

Разработка основана на системе управления освещением «Аструм», объединяющей аппаратную и программную части. Программное обеспечение включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, что позволяет применять его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Ключевой элемент — контроллер STAR Imperium-1 с сертификатом СТ-1, выпускаемый на заводе компании в Сергиевом Посаде.

В рамках реконструкции вокзала установили 1097 светильников, 23 контроллера, объединенных в единую сеть с резервированием каналов связи, и 7 шкафов управления освещением в пяти залах комплекса. Система реализует годовую программу изменения цветовой температуры от 2700 до 6500 Кельвинов с учетом географического расположения объекта и обеспечивает плавные переходы, соответствующие циркадным ритмам человека.

«Биодинамическое освещение — это осознанный выбор в пользу здоровья, комфорта и энергоэффективности. Российские заказчики могут внедрять такие системы без зависимости от иностранных вендоров и скрытых облачных подписок», — отметил руководитель направления «Системы управления освещением» компании «Трион» Андрей Морозов.

Решения на базе СУО «Аструм» также применяют на промышленно-логистических объектах, в медицинских и образовательных учреждениях. Локализация производства в Московской области обеспечивает стабильность поставок и техническую поддержку на всех этапах проекта.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.