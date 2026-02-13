Компания из Подмосковья удвоила выпуск уличного спортивного оборудования в 2025 году

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» из Подмосковья в 2025 году увеличила производство и реализацию детских и спортивных комплексов в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» в 2025 году реализовала более 6 тысяч детских и спортивных комплексов, что вдвое превышает показатели 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Осенью 2024 года предприятие расширило производство в индустриальном парке «Есипово», построив второй завод площадью 2500 кв. м. Общий объем инвестиций составил 250 млн рублей. Продукция компании представлена более чем в 50 регионах России, а также в Беларуси, Узбекистане и Абхазии.

В 2025 году «КЕНГУРУ.ПРО» заключила соглашение с движением «Здоровое Отечество» по проекту «100 спортивных площадок для России». Первые многофункциональные уличные кластеры уже работают в Уфе, Тамбове, Курске и Казани. В 2026 году планируется запуск еще в 10 городах.

В текущем году компания сосредоточится на внедрении оборудования в общественные пространства, развитии новых кластеров и организации масштабного фестиваля уличного спорта KENGURU FEST в регионах и Москве.

СЕО компании Дмитрий Зайченко отметил, что «КЕНГУРУ.ПРО» приближается к отметке в 10 тысяч установленных площадок и продолжает задавать новые стандарты отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.