Компания из Подмосковья расширяет поставки слуховых аппаратов в Индию

ГК «Исток-Аудио» из Фрязина подвела итоги двухлетней работы на рынке Индии и договорилась с дистрибьютором SAIMO о расширении продаж и запуске новых проектов в 2026 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Группа компаний «Исток-Аудио» из подмосковного наукограда Фрязино укрепляет позиции на одном из крупнейших мировых рынков слухопротезирования. Руководство компании провело переговоры с индийским партнером — дистрибьютором SAIMO. Стороны оценили результаты двухлетнего сотрудничества и наметили дальнейшие шаги по развитию бизнеса.

За это время продукция подмосковного производителя заняла заметную долю в сегменте высокотехнологичных решений для слухопротезирования. Слуховые аппараты представлены в крупнейших городах Индии и получили признание специалистов профильных центров и пациентов.

Заместитель генерального директора ГК «Исток-Аудио» Михаил Климачев подчеркнул, что международная экспансия остается стратегическим направлением компании.

«В течение двух лет взаимодействие с компанией SAIMO демонстрирует устойчивый рост от квартала к кварталу. Расширение присутствия в Индии соответствует нашей глобальной миссии — повышать доступность современных технологий слухопротезирования для людей по всему миру», — отметил Михаил Климачев.

В 2026 году на индийский рынок вывели новую линейку слуховых аппаратов «Прима». Генеральный директор SAIMO Сунил Саини сообщил о высоком спросе на устройства. Пользователи и специалисты отмечают качество звучания, разборчивость речи и современный дизайн.

Партнеры также обсудили запуск новых сервисов, расширение каналов продаж и перспективные инвестиционные проекты. Развитие сотрудничества позволит масштабировать бизнес и повысить доступность современных решений для людей с нарушениями слуха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.