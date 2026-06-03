Компания из Подмосковья призвала к стабильным правилам в фарме

Гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро на ПМЭФ заявила о необходимости стабильных и понятных правил для развития фармотрасли и системы жизненно важных лекарств, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Евгения Шапиро выступила на традиционном Фармзавтраке в рамках ПМЭФ и напомнила, что пять лет назад именно на этой площадке компания первой подняла вопрос о системе жизненно важных лекарственных средств. По ее словам, озвученные тогда принципы остаются актуальными: менять регулирование нужно постепенно, инвестировать — только при зафиксированных правилах, а созданные механизмы не разрушать.

«Нам отрадно, что сегодня двухраздельная структура СЗЛС выглядит сбалансированно: первый раздел снижает риски дефектуры и монополии, второй — создает пространство для развития. Но ключевое условие — определенность. Бизнес строит мощности и локализует технологии под понятные правила. Если мы снова начнем что-то менять, это подорвет доверие и инвестиции», — отметила Шапиро.

Она подчеркнула важность системы прослеживаемости лекарств и призвала сначала отладить этот инструмент, как это было с МДЛП, а затем оценивать результаты на практике. Расширение первого раздела СЗЛС без анализа последствий, по ее словам, может привести к дефициту, монополизации и сбоям поставок.

Шапиро также указала на рассинхрон в утверждении госпрограмм и перечней ЖНВЛП. Из-за задержек врачи вынуждены согласовывать назначения через комиссии, производители не могут планировать выпуск, а пациенты получают препараты позже. В качестве примера она привела пэгфилграстим, по которому потенциальная экономия бюджета могла составить 0,5 млрд рублей.

Гендиректор подчеркнула, что суверенитет отрасли предполагает локализованный полный цикл производства, преференции для добросовестных отечественных компаний и развитие СЗЛС, но реализовать этот подход возможно только в условиях диалога и предсказуемости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.