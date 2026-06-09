Компания из Подмосковья поддержала конференцию по печатным платам

Компания YADRO из Подмосковья стала генеральным партнером II Всероссийской конференции по проектированию и производству печатных плат, которая прошла на базе РТУ МИРЭА. В мероприятии приняли участие представители федеральных ведомств, промышленности и науки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

II Всероссийская научно-практическая конференция была посвящена проектированию, разработке, материалам и технологиям производства печатных плат. Организаторами выступили АНО «Консорциум печатных плат» и РТУ МИРЭА при поддержке Минпромторга России. Подмосковная компания YADRO стала генеральным партнером мероприятия.

В рамках двухдневной программы прошли пленарные заседания с участием представителей органов власти и руководителей профильных предприятий, стратегические сессии по нормативному регулированию, а также разбор практических кейсов по аналитике и маркировке продукции. По итогам конференции подготовят официальный протокол с мерами поддержки отрасли, который утвердят в Минпромторге России.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что производство печатных плат уже включено в требования постановления правительства №719 для телеком-отрасли, а перечень продукции будет расширяться.

«Запущен первый всероссийский каталог заводов-изготовителей. Проделана серьезная работа по маркировке и аналитике. Одна из ключевых задач на текущий и следующий годы — создание независимой тестовой площадки», — подчеркнул Шпак.

В Минцифры России также акцентировали внимание на необходимости формирования дорожной карты по замещению критических импортных компонентов и развитии партнерства между вузами и промышленностью.

Отдельные сессии были посвящены вопросам маркировки, требованиям к решениям для критической инфраструктуры и экспортному направлению. В работе участвовали представители проектного офиса службы «Цифровой атташе» и Российского экспортного центра. В рамках конференции также прошел Первый Всероссийский хакатон по CAE, CAD и CAM-инструментам для печатных плат.

Генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская отметила, что конференция объединила более 500 участников — от инженеров и ученых до руководителей заводов и регуляторов, что позволяет вырабатывать практические решения для развития отрасли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.