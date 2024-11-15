Компания из Подмосковья будет экспортировать рыбу в Узбекистан

Подмосковная компания ООО «Фуд Тим» из Дмитровского г. о. получила право экспорта рыбной продукции в Узбекистан. Это стало возможным благодаря решению Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана о расширении списка российских поставщиков животноводческой продукции в эту страну, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Компания «Фуд Тим» уже более 16 лет работает на рыбном рынке и специализируется на производстве российской морской форели и семги ULTRA FRESH. Продукция, выпускаемая под несколькими торговыми марками, пользуется популярностью в крупнейших торговых сетях России.

На Петербургском международном экономическом форуме предприятие заключило соглашение о строительстве рыбоперерабатывающего комплекса на территории Дмитровского городского округа. Общий объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей, что позволит создать около 800 рабочих мест.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что это событие способствует укреплению экономических связей между Россией и Узбекистаном, а также предоставляет российским предприятиям возможность выйти на новый и перспективный рынок. Учитывая растущий спрос в Узбекистане на высококачественные товары, эта страна становится все более привлекательной для экспорта, предоставляя российским производителям новые возможности для развития и роста.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.