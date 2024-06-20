Компания из Мытищ начнет производить инновационные наколенники для протезов

Научно-производственная компания «Орто-Космос» из Мытищ приступила к тестовому изготовлению полимерных наколенников с текстильным покрытием, предназначенных для удобного ношения и надежной фиксации протезов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в проект по производству полимерных наколенников составляет около 4,4 млн рублей. Новый продукт будет отечественным аналогом зарубежных товаров — это часть программы импортозамещения. Компания обеспечит пациентов необходимыми изделиями и поддержит экономику страны», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Различные варианты исполнения позволяют подобрать правильную конфигурацию для каждого пациента. Благодаря использованию современных материалов, наколенники обеспечивают надежное дополнительное крепление и удобство при носке на протяжении всего дня. Кроме того, возможно изготовление наколенника по индивидуальному слепку.

«Это значимое событие в рамках программы импортозамещения, направленное на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров. Новый продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам, а в ряде случаев даже превосходят их по функциональности и удобству», — сказал первый заместитель генерального директора «Орто-Космос» Степан Головин.

Научно-производственная фирма «Орто-Космос» — ведущее российское предприятие по производству протезов, ортезов и по оказанию ортопедических и реабилитационных услуг. Благодаря своей высокой квалификации специалисты предприятия в короткие сроки могут собрать протез с учетом всех индивидуальных особенностей пациента.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.