Компания из Люберец победила на премии «Агролидер 2025»

Группа компаний ВИК из Люберецкого округа стала единственным представителем Подмосковья среди лауреатов национальной премии «Агролидер 2025». Награждение прошло на международной выставке «Агравия 2026» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Победителей премии объявили в рамках крупнейшей отраслевой выставки «Агравия 2026». В номинации «Животноводство» лауреатами стали около 50 предприятий из 40 регионов России. Подмосковную компанию отметили сразу в двух ключевых категориях — «Лучший производитель ветпрепаратов» и «Компания-консультант в животноводстве».

Группа компаний ВИК получила признание по итогам экспертной оценки и народного голосования, в котором приняли участие более 20 тыс. человек.

Компания работает с 1990 года и является одним из лидеров российского рынка ветеринарной фармацевтики. За 30 лет запущены два производственных комплекса, открыты три научно-исследовательские лаборатории, создана сеть из 21 офиса в России, Беларуси и Казахстане. В ведомстве подчеркнули, что победа предприятия подтверждает высокий уровень развития фармацевтической отрасли Подмосковья и ее вклад в агропромышленный комплекс страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.