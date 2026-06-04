Компания из Истры представила мобильный реабилитационный комплекс

Компания «Мобитрак» из подмосковной Истры разработала мобильный реабилитационный комплекс для работы в Уфе Республики Башкортостан. Проект направлен на помощь пациентам с тяжелыми травмами и участникам специальной военной операции. Комплекс позволит проходить восстановление рядом с местом проживания, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Мобильный реабилитационный комплекс предназначен для пациентов с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата, участников специальной военной операции и маломобильных граждан, которые не могут регулярно посещать крупные медицинские центры. Его задача — обеспечить качественное восстановление в шаговой доступности.

Технологической основой стали авторские тренажеры Марата Ильясова. Методики разработаны на основе личного опыта реабилитации после тяжелой аварии и паралича. Сегодня эти инструменты помогают пациентам заново осваивать двигательные функции.

Комплекс оснащен оборудованием для работы в любых климатических условиях. Внутри установлены системы кондиционирования, приточной вентиляции, обогрева и теплого пола, а также тепловые завесы и греющие плинтусы. Для автономной работы предусмотрены генератор и специальный подъемник. В настоящее время продукция «Мобитрак» выходит в серийное производство, что позволит разворачивать такие центры в разных регионах России.

Компания «Мобитрак» с 2016 года работает в Истре и производит мобильные торговые объекты. Трейлеры могут использоваться как кофейни, торговые точки, парикмахерские, бани или мобильные жилые комплексы. Предприятие участвует в развитии поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье, упрощая запуск проектов на базе мобильных торговых точек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.