Компания из Электростали выпустила более 2 тыс спецмашин в 2025 году

Группа компаний «Торг-Ком» из горокруга Электросталь в 2025 году произвела более 2 тыс. единиц спецтехники и 3,5 тыс. единиц оборудования. Предприятие расширило мощности и штат сотрудников, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ГК «Торг-Ком» работает в городском округе Электросталь и объединяет контейнеро- и кузовостроительный завод «ТК Инвест», завод спецтехники «ТК ЛИФТ», а также компанию «ТК Сервис», которая занимается обслуживанием и ремонтом грузовой спецтехники.

В 2025 году предприятие выпустило более 2000 единиц спецтехники и 3500 единиц оборудования. В прошлом году «ТК ЛИФТ» ввел новый производственный цех, а штат группы компаний увеличился на 100 специалистов. Это позволило нарастить мощности до 3,5 тыс. единиц спецтехники в год.

Компания развивает производство при поддержке региона. В 2024 году инвестору передали земельный участок в льготную аренду, где был построен новый цех. В 2025 году предприятие возвело еще один производственный корпус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.