Компания из Дубны сертифицировала сигнализатор обледенения для самолетов

ОКБ «Аэрокосмические системы» из ОЭЗ «Дубна» получило сертификат Росавиации на отечественный сигнализатор обледенения для гражданских воздушных судов, в том числе Ил-114-300, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

О сертификации сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковные производители активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета страны. Очередная разработка из Подмосковья обеспечит безопасность в сфере авиаперевозок», — отметила Екатерина Зиновьева.

Сертификация, включая квалификационные испытания, заняла больше года. Сигнализатор проверяли в аэродинамической трубе в условиях искусственного обледенения, а также подвергали прямому воздействию молнии и вибрации.

Прибор обнаруживает образование льда на критических поверхностях самолета или вертолета и оповещает об этом. Своевременное предупреждение напрямую влияет на безопасность полетов. Прочность конструкции и чувствительность датчиков важны для эксплуатации в сложных погодных условиях, особенно для Ил-114-300, предназначенного для использования в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

ОКБ «Аэрокосмические системы» специализируется на бортовых системах общесамолетного и радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. При создании сигнализатора компания провела комплекс расчетных и экспериментальных исследований в области физики обледенения и механики колебаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.