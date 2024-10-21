Компания группы «Би-2» в РФ ушла в минус на 8 млн рублей
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Музыканты из группы «Би-2» забыли о части дел, которые связывают их с Россией. Артисты не ликвидировали компанию, не ней образовался долг в 8 млн рублей, сообщает SHOT.
Недавно Егор Бортник* (Лева Би-2) рассказал, что будущее у РФ «трагично», и поэтому они с коллегой Шурой Би-2 сосредотачиваются на концертах в Молдове.
Исполнители попросили гражданство данной страны. Для этого музыканты встретились в Кишиневе с главой государства Майей Санду. Они также поблагодарили президента.
А в РФ еще не ликвидировано ООО «Би-2». Фирма копит долги.
При этом за свой год в РФ перед спецоперацией группа заработала 23 млн рублей. Сейчас музыканты получают доход от выступлений в ЕС и Британии. В ближайшие два месяца они проведут 16 концертов, работать будут и 31 декабря.
*Признан иноагентом в России.