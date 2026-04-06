Компания «ГИДРОМАС» откроет комплекс в Подольске в 2026 году

Компания «ГИДРОМАС» стала резидентом индустриального парка ICPARK Сынково в городском округе Подольск и разместит там промышленно-складской комплекс площадью 450 кв. м. Проект реализуют в 2026 году, инвестиции составят десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания реализует инвестиционный проект на территории индустриального парка ICPARK Сынково. Девелопером площадки выступает INDUSTRIAL CITY. В рамках проекта будет создано до 5 рабочих мест.

«Компания «ГИДРОМАС» занимается разработкой и производством гидравлических насосов, телескопических цилиндров, клапанов, масляных баков и комплектующих для автомобильной и промышленной техники. Для реализации проекта в Подмосковье компания арендовала 450 кв. м, где разместит свой промышленно-складской комплекс. Инвестиции в проект оцениваются в десятки миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В 2026 году предприятие планирует расширить присутствие и развить инфраструктуру на новой площадке. Это позволит увеличить объем поставок до нескольких тысяч единиц продукции в год, повысить скорость отгрузки и усилить сервисную поддержку клиентов.

Компания Hidromas основана в Турции более 50 лет назад и экспортирует продукцию более чем в 60 стран. Размещение в Подольске укрепит позиции производителя на российском рынке. Индустриальный парк ICPARK Сынково предлагает готовые производственные и складские помещения с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.