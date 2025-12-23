Компания «Диакон-ДС» из Пущино стала 1500-м заемщиком фонда развития промышленности РФ

сегодня в 15:37

Компания «Диакон-ДС» из Пущино, городской округ Серпухов, привлекла заем фонда развития промышленности РФ для организации производства медицинских изделий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд развития промышленности РФ профинансировал промышленные проекты для 1 500 российских предприятий. Юбилейным заемщиком стала компания «Диакон-ДС» из Пущино, городской округ Серпухов.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил, что более 20% компаний обращались в фонд за льготными средствами повторно, что свидетельствует о высоком спросе на займы. За время работы Фонд поддержал 2075 проектов на сумму около 700 млрд рублей.

Компания «Диакон-ДС» получила заем в размере 332 млн рублей для организации импортозамещающего производства наборов для биохимических исследований крови — мультикалибраторов и реагентов. Общий бюджет проекта составит 462 млн рублей, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия предназначена для диагностики заболеваний и оценки рисков развития патологий. По данным компании, доля импорта в этом сегменте составляет около 80%. «Диакон-ДС» планирует занять более 10% российского рынка, обеспечив лаборатории современной отечественной продукцией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.