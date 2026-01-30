Компания «Аравия» увеличила выпуск продукции на 50% в Протвино в 2025 году

Косметическая компания «Аравия» в 2025 году увеличила объем производства на 50% и выпустила 39,4 млн единиц продукции на заводе в Протвино, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году компания «Аравия», расположенная в подмосковном Протвино, достигла рекордных показателей, увеличив выпуск продукции на 50%. За год предприятие произвело 39,4 млн единиц косметических средств и расширило ассортимент на 91 новинку. Сейчас на заводе выпускают более 750 наименований продукции.

Продукция компании представлена не только на ведущих российских маркетплейсах, но и поставляется в страны СНГ. Косметические средства «Аравии» доступны на онлайн-площадках Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

В прошлом году компания открыла новый завод в Протвино, вложив в строительство и оснащение первой очереди комплекса площадью более 9 тыс. кв. м 700 млн рублей. Земельный участок был предоставлен в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.