Компания «Аравия» из Протвино увеличила штат сотрудников на 21% в 2025 году

Косметическая компания «Аравия» из Протвино в 2025 году увеличила численность сотрудников на 153 человека, что составило рост на 21%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году штат компании «Аравия» достиг 872 сотрудников, из которых более 540 заняты на производстве. За год коллектив увеличился на 153 человека.

В 2026 году компания планирует создать еще несколько десятков рабочих мест для жителей Московской области благодаря строительству новых корпусов.

Ранее в 2025 году «Аравия» открыла новый завод в Протвино. В строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью свыше 9 тыс. кв. м было вложено 700 млн рублей. Земельный участок предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.