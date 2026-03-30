Компании в РФ готовят сокращения и трехдневку с апреля

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов заявил, что многие предприятия рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю и готовятся к сокращениям.

Многие промышленные компании используют трехдневную рабочую неделю как антикризисную меру. По словам Владислава Быханова, в отдельных сегментах обсуждается, что с 1 апреля машиностроительные предприятия могут перейти на такой режим.

«Бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что компании стремятся сократить расходы и переждать период снижения спроса. Лето традиционно считается временем слабой деловой активности.

«Стратегия у многих компаний сейчас — пережить лето. Традиционно это период более слабой деловой активности, поэтому бизнес заранее готовится к „голодным временам“», — считает эксперт.

На рынке труда обсуждается новая волна сокращений. Некоторые предприниматели, по его словам, задумываются о неформальных выплатах.

«У многих предпринимателей возникает ощущение дежавю. <…> Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — предупредил Владислав Быханов.

Особенно сложная ситуация складывается в малом бизнесе.

«Малый бизнес сейчас массово сдает кассовые аппараты…», — объяснил Быханов.

Ближайшие месяцы, по его мнению, станут периодом серьезной перестройки рынка труда.

