Компании столицы наращивают производство изделий из бумаги

За январь–апрель 2025 года в Москве производство бумажных изделий выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в мегаполисе более 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другую продукцию, которая востребована во многих отраслях промышленности.

«При поддержке города предприятия регулярно увеличивают объемы производства и отгрузки, а также расширяют товарный ассортимент. В январе — апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10% год к году, отгрузка увеличилась на 2,2% и составила более 17 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

Один из ведущих отечественных производителей упаковочной продукции ПАО «Ламбумиз» каждый год изготавливает более 600 млн единиц упаковки. Среди продукции компании — картонная упаковка, гибкая упаковка, ламинированный картон разной плотности и форматов и одноразовая посуда из белого и крафт-картона. В текущем году ПАО приступило к освоению выпуска асептической упаковки с длительным сроком хранения, которая нужна для молочной продукции и соков.

В 2025 году компания получила статус промкомплекса и право на налоговые льготы, которые предусмотрены для таких производителей законодательством столицы. Теперь налог на недвижимое имущество для нее составляет 50% от исчисленного, налог на землю — 20% от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

«Получение статуса промышленного комплекса Москвы — это значимое достижение для компании и признание нашего вклада в развитие столичной промышленности. Мы глубоко признательны правительству Москвы за оказанное доверие и поддержку. Предоставленные налоговые льготы — это не просто экономическая выгода для нашей компании. Это мощный стимул для дальнейшего развития и модернизации производства, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности нашей продукции на российском и международном рынках», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Ламбумиз» Сергей Ботвин.

По его словам, статус промкомплекса — это не только признание достижений, но и большая ответственность. Предприятие будет продолжать вносить значительный вклад в экономику мегаполиса, развивая инновационные технологии в упаковочной индустрии и создавая качественную продукцию для потребителей в РФ.

Другая московская компания ISBC, производитель RFID-продукции для различных отраслей промышленности и экономики, выпускает бумажные смарт-карты. Ее продукция широко используются в разных областях, например, в транспорте, парковках, подарочных картах, билетах и визитных карточках с NFC.