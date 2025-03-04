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Компании Подольска представили продукцию на международной выставке в Узбекистане

Две производственные компании из Подольска представили свою продукцию на международной выставке в Узбекистане. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовал участие восьми подмосковных компаний в международной выставке строительных материалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стенде Московской области были представлены подольские производители оборудования для профилирования «Профмашэкспорт» и пластиковых ограждений «Колорит».

Программа выставки включала презентацию продукции и проведение деловых переговоров с потенциальными партнерами. Фонд взял на себя расходы по аренде выставочных площадей, оплате регистрационных взносов, застройке коллективного регионального стенда, а также обеспечил техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На ней демонстрируются лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.