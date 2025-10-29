Компании Подмосковья приглашаются к участию в выставке UzFood 2026 в Узбекистане

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области могут принять участие в юбилейной международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026». Мероприятие пройдет с 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте и считается главным событием пищевой промышленности Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Участие в выставке позволит подмосковным компаниям представить свою продукцию на международном уровне, установить прямые контакты с партнерами из Узбекистана и других стран региона. Российский экспортный центр предлагает комплексную поддержку участникам, включая софинансирование затрат, организацию переговоров и сопровождение на мероприятии.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашают предприятия региона рассмотреть возможность участия в выставке. Подать заявку можно до 2 декабря через цифровую платформу «Мой экспорт». Подробная информация об условиях участия и регистрации доступна на платформе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.