Компании Подмосковья получили премии «Экспортер года 2024»

Подмосковные компании, ведущие экспортную деятельность, вошли в число лучших экспортеров страны и стали победителями и призерами федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024». Награждение состоялось на Международном форуме «Сделано в России», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компании Московской области являются активными участниками экспортной деятельности, которую ведут, в том числе при содействии регионального фонда поддержки ВЭД. Продукция подмосковных брендов востребована как на отечественном рынке, так и на зарубежном. Сегодня компании, получающие поддержку Московской области, экспортируют свою продукцию в более 40 стран мира, а ключевыми рынками являются Беларусь, Узбекистан и КНР. В этом году в число лучших экспортеров России вошли сразу три компании из Подмосковья — это «Мираторг», «Метиз Производство», и «Вайлдберриз», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что «Мираторг» получил сразу три награды — первое место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса, второе в номинации «Новая география» и третье — в номинации «Ответственный экспортер ESG» также среди крупного бизнеса. Компания работает с такими странами, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Иордания, Египет, Китай и другими.

Компания «Метиз Производство» заняла второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» среди малого и среднего бизнеса. Предприятие занимается производством комплектующих для протезов нижних конечностей и экспортирует протезы, в том числе углепластиковые стопы и коленные модули, в такие страны, как Казахстан, Беларусь, Турция, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Уругвай, ЮАР и другие.

Второе место в номинации «Трейдер года» среди крупного бизнеса заняла компания «Вайлдберриз», экспортирующая товары широкого профиля. Партнеры компании представляют такие страны, как Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.