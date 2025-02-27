Компании Подмосковья могут получить господдержку на перевозку сельхозпродукции

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28 февраля начинается прием заявок по специальной программе господдержки. Логистические компании Подмосковья смогут получить компенсацию за предоставляемые ими скидки экспортерам на перевозку сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил Минпромторг РФ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предоставление господдержки будет осуществляться на конкурсной основе. Эта мера позволит расширить присутствие региональной агропромышленной продукции в дружественных странах, в числе которых Никарагуа, Сенегал, Венесуэла, Бразилия, Куба, ЮАР, Танзания. Кроме этого, поддержка перевозок обеспечит регулярный логистический сервис для компаний-экспортеров. Прием заявок будет организован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и продлится до 24 марта.

Российский экспортный центр (РЭЦ) выступает агентом, реализующим данную меру поддержки. Претендовать на получение компенсации смогут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории РФ, в порты приоритетных стран. Подробная информация указана на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.