Компании Подмосковья экспортируют продукцию в 42 страны

Подмосковные компании поставляют продукцию в 42 страны мира, а в 2025 году 180 предприятий заключили экспортные контракты при поддержке региона. Итоги работы обсудили на заседании клуба экспортеров Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На заседании клуба экспортеров Московской области участники рассмотрели действующие меры поддержки бизнеса, развитие экспортного направления и вопросы адаптации продукции для зарубежных рынков.

Компании региона накопили практический опыт вывода товаров за границу, включая сертификацию, локализацию и соблюдение требований иностранных партнеров. Ключевую роль в сопровождении предприятий играет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области — основной институт поддержки экспортеров в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.