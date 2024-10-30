Компании из Подмосковья могут поучаствовать в вебинаре по экспорту в Египет

31 октября в 10:00 состоится вебинар Российского экспортного центра на тему «Египет как ворота в Африку». Заинтересованные компании-экспортеры из Подмосковья приглашаются к участию, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках мероприятия специалисты расскажут, почему стоит выбрать Египет в качестве экспортного направления, опишут торгово-экономический профиль страны, затронут вопросы, с которыми сталкиваются российские компании и предложат варианты их решений. Спикером на вебинаре выступит представитель АО «РЭЦ» в Египте Руслан Арсамирзаев. Зарегистрироваться для участия в данном мероприятии можно по ссылке.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что для региональных экспортеров действует чат, организованный Министерством, где публикуется актуальная информация о мероприятиях по развитию экспорта агропромышленного комплекса с возможностью установления коммуникации между экспертами, экспортерами и участниками рынка: аналитические отчеты о перспективных рынках, информация о бизнес-миссиях, выставках и вебинарах. Для подключения необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.