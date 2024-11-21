сегодня в 14:41

Компании из Истры выделена субсидия в размере 400 тыс рублей

В соответствии с программой «Частичная компенсация затрат на приобретение оборудования» была выделена субсидия Истринской компании ООО «Союзник». Предприятие специализируется на производстве хлеба, мучных кондитерских изделий и тортов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Размер выделенной поддержки составил 400 тыс. рублей. Эти средства позволят компании не только обновить свое оборудование, но и значительно расширить зоны реализации своей продукции.

По программе компенсировали полуавтоматический клипсатор, который сократит временные затраты на упаковку, и дополнительная дежа для тестомеса, способствующая увеличению объемов производства.

Новое оборудование поможет «Союзнику» не только улучшить качество и скорость производства, но и создать 5 новых рабочих мест, что важно для развития местной экономики и социальной сферы.

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