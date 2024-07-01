«Коммерсант»: ТЭС и ТЭС останутся основой энергетики РФ

Производство электроэнергии увеличится в РФ, главную роль в этом сыграют ТЭС и АЭС, сообщает « Коммерсант ».

По данным «Системного оператора», производство электроэнергии увеличится к 2036 году до 1,39 трлн кВт•ч. К 2042 году эти показатели поднимутся до 1,46 трлн кВт•ч, а вместе с ними увеличится и мощность Единой энергосистемы России — до 302,96 ГВт.

Основу энергетики в РФ все так же будут составлять АЭС и ТЭС, а вот доля ГЭС и ГАЭС в объемах выработки энергии уменьшится к 2042 году до 15,3%, тогда как сейчас она составляет 17,2%.

«Системный оператор» также подсчитал расходы на все виды генерации. Самые экономически эффективные показатели продемонстрировали АЭС. Низкие показатели цен зафиксированы и у парогазовых установок. Самыми дорогими оказались ГЭС и ветряные станции. Доля последних в объемах энергетики РФ к 2042 году будет составлять 2,8%.

В мировом энергобалансе, как отмечает директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов, в 2040–2045 годы будут доминировать ВИЭ и ТЭС, а вот доля АЭС И ГЭС будет значительно ниже.

Ранее стало известно, что Россия занимает лидирующие позиции в области мирного атома. Эти показатели достигаются благодаря внедрению новейших технологий.