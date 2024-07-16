«Коммерсант»: спрос тормозит рост экономики Китая

Экономика Китая во втором квартале увеличилась на 4,7%, в первом квартале ВВП вырос на 5,3%. Темпы роста в апреле–июне ощутимо замедлились, сообщает « Коммерсант ».

Экономисты Trading Economics прогнозировали, что экономика КНР во втором квартале вырастет на 5,1%. Власти Китая ставили себе целью по итогам 2024 года прирост ВВП на 5%. С учетом опубликованных статданных и ожидаемого замедления во втором полугодии прогноз выглядит все менее вероятным.

Сейчас МВФ оценивает перспективы роста китайской экономики в 4,6%, а Всемирный банк — в 4,8%.

На замедление экономического роста во втором квартале года повлиял усилившийся спад на рынке недвижимости. В июне цены на новое жилье упали быстрыми темпами за девять лет.

В конце мая правительство и Центробанк КНР начали масштабную программу поддержки проблемного сектора экономики, но результатов в статистике пока нет.

Одна из ключевых проблем — слабый внутренний спрос. Объем розничных продаж в Китае в июне вырос на 2% год к году — это минимальный показатель с конца 2022 года. При этом ранее прогнозировался рост на 3,3%.