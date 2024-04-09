«Коммерсант»: российский бизнес призовут к ускоренной экомодернизации

Кабмин внес в Госдуму проект закона, по которому вводятся оборотные штрафы для фирм и ИП за несоблюдение квот на выбросы загрязнений в 43 самых грязных промышленных городах страны, сообщает «Коммерсант» .

Предусмотрены разные ставки для штрафов — от 0,2 до 5% выручки в зависимости от степени превышения квот, которые регулируются в рамках федпроекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Данный проект действует в 23 субъектах России и 43 наименее благополучных с точки зрения загрязнения атмосферы городах.

Штрафы могут ввести в стране с сентября текущего года.

«Перед введением штрафных санкций необходимо создать условия для выполнения требований — например, разработать механизм взаимозачета установленных квот между квотируемыми объектами, что предусмотрено ФЗ-195 от 26 июля 2019 года», — сказала заместитель гендиректора компании ENV Ирина Демина.

По ее словам, очевидно, что ряд квотируемых объектов к 2026 году не достигнут квот, но могут подтянуть их «на бумаге» или вообще не будут стремиться к этому, несмотря на контрольно-надзорные мероприятия.

Ирина Тельнова из института экологии НИУ ВШЭ поддерживает это мнение. Она считает, что перед введением штрафов нужно провести подготовительные мероприятия.