Коммерческие территории активно заменяются новым форматом light industrial

Старые промышленные территории и склады не соответствуют современным требованиям бизнеса, и апартаменты, долгое время рассматривавшиеся как временное решение, выходят из моды. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал о новом формате, который активно находит свое место на рынке — коммерческих помещениях light industrial, сообщает АБН24 .

Эти пространства становятся альтернативой традиционным офисам и устаревшим складам, предлагая малому и среднему бизнесу современные условия для работы. Light industrial совмещает функции производственных, складских и офисных помещений, площадь которых колеблется от 500 до 2000 квадратных метров.

Такие объекты оборудованы современными инженерными решениями, удобными площадками для загрузки и разгрузки, а также специально спроектированными пространствами для эффективной работы. Они расположены в черте города или рядом, что делает их доступными для арендаторов.

«Такие помещения обладают современными инженерными решениями, удобной зоной погрузки-разгрузки, высоким потолком и специально рассчитанным шагом колонн», — добавил эксперт.

Старые склады часто не соответствуют современным требованиям, что создает новый интерес к light industrial. Этот формат способствует комфорту арендаторов и привлекательности для инвесторов в условиях дефицита качественных складов.

Запрет на строительство апартаментов открывает возможности для новых коммерческих комплексов, способствуя улучшению городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. Таким образом, light industrial становится важным элементом для поддержки малого и среднего бизнеса.