Комитет ГД поддержал проект об изменении основных параметров бюджета

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. На рассмотрение Думы его хотят вынести 20 июня, сообщает РИА Новости.

Документ внесли в рамках бюджетного пакета. По нему растет общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 521,972 млрд рублей, до 37,182 трлн рублей при одновременном снижении его доходов на 2,77 млрд рублей, до 35,062 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга вырастет до 26,68 трлн рублей с 26,637 трлн, а внешнего сократится до 63 млрд долларов.

Новые характеристики бюджета страны на этот год предлагают утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции.