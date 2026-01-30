Комиссия при уполномоченном подвела итоги правовой экспертизы для бизнеса за 2025 г

Экспертная комиссия по нормотворчеству при уполномоченном по защите прав предпринимателей Московской области подвела итоги работы за 2025 год и определила приоритеты на 2026 год, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области прошла рабочая встреча и.о. уполномоченного Натальи Чудаковой и руководителя экспертной комиссии по нормотворчеству Александры Цветковой. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026 год, включая продолжение правовой экспертизы проектов нормативных актов, затрагивающих интересы бизнеса.

В 2025 году комиссия рассмотрела около 30 проектов нормативных правовых актов Московской области и Российской Федерации, подготовила 12 заключений, из которых 5 касались федеральных проектов, а 7 — региональных. По 11 проектам были высказаны замечания, один проект не получил поддержки комиссии.

В качестве примера эффективной работы привели рассмотрение проекта закона Московской области о штрафах за нарушение правил предложения услуг такси на территории аэропортов. Комиссия указала на превышение размера штрафа для граждан, после чего в окончательной редакции закона штраф был снижен с 30 000 до 5 000 рублей.

Александра Цветкова отметила, что комиссия действует при уполномоченном с 2019 года и за это время рассмотрела более 300 проектов нормативных актов при поддержке адвокатов Адвокатской палаты Московской области. Адвокаты работают на безвозмездной основе, участвуют в публичных мероприятиях и готовят материалы для изданий уполномоченного.

Наталья Чудакова подчеркнула, что институт уполномоченного также ведет просветительскую деятельность и проводит обучающие вебинары для предпринимателей, разъясняя нормы законодательства и алгоритмы защиты прав.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.