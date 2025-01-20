Коломенский завод передал РЖД тепловоз с системой автоматического запуска дизеля

Коломенский завод, который входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения», передал холдингу РЖД первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС, оснащенный системой автоматического запуска двигателя. Система предусматривает прогрев теплоносителей дизеля в холодную погоду без необходимости присутствия человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Систему автоматического запуска дизеля по заданию РЖД разработали специалисты коломенского ВНИКТИ совместно с конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» и Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ.

В микропроцессорную систему локомотива ТЭП70БС интегрированы алгоритмы управления, которые автоматически запускают тепловоз при низких температурах, прогревают теплоносители до температуры 45°С, включают прокачивающие насосы во время остановки машины, следят за зарядом аккумуляторной батареи и при необходимости заряжают пусковые конденсаторы. На локомотиве стоят датчики температуры: когда двигатель остывает, система вновь самостоятельно его запускает. Внедрение новой системы позволит обеспечить экономию дизельного топлива, так как обычно двигатель в период простоя непрерывно работает на холостом ходу. При возникновении неисправности система подает звуковой сигнал для вызова машиниста.

В ближайшее время на полигоне Октябрьской железной дороги начнется серия эксплуатационных испытаний тепловоза ТЭП70БС, по итогам которых будет принято решение о поставках следующих новых тепловозов этой серии уже с установленной системой автоматического запуска двигателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.