Коломенский завод модернизирует производство с помощью новых токарных станков

В механическом цехе №63 Коломенского завода начали работу два новых вертикальных токарных станка с ЧПУ для обработки крупногабаритных шестерен, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В цехе №63 Коломенского завода установили два современных вертикальных токарных станка с числовым программным управлением. Оборудование предназначено для обработки крупных шестерен: один станок рассчитан на заготовки диаметром до 6 300 мм, второй — до 5 000 мм.

Новые станки отличаются высокой производительностью и точностью. Они оснащены линейными направляющими, автоматическими системами смазки и охлаждения, что позволяет работать в тяжелых режимах резания, сокращать количество черновых проходов и общее время обработки. По сравнению с предыдущими моделями оборудование обеспечивает более высокое качество поверхности деталей.

Для новых станков уже разработаны программы выпуска двух видов продукции, в дальнейшем завод планирует расширить ассортимент. Закупка оборудования проведена в рамках инвестиционной программы технического перевооружения, реализуемой при поддержке Минпромторга России и с привлечением займов Фонда развития промышленности. Программа предусматривает не только обновление станочного парка, но и освоение новых компонентов, а также расширение испытательных мощностей предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.