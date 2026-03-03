Коломенский завод из Подмосковья представил разработки в Москве

Коломенский завод принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2026», которая проходит со 2 по 5 марта в московском центре «Крокус Экспо». Предприятие из Подмосковья представило разработки для энергетического рынка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коломенский завод участвует в 25-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2026». Форум проходит в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» и объединяет более 800 компаний из разных стран.

В рамках экспозиции предприятие представило разработки для энергетического рынка, в том числе для сегмента малой энергетики. Завод является единственным в России производителем серийных отечественных газопоршневых двигателей мощностью от 900 кВт.

Продукция предприятия защищена от рисков, связанных с ограничениями на поставки зарубежных материалов и комплектующих для обслуживания и ремонта оборудования. Коломенские двигатели могут работать на дизельном топливе, «сырой» нефти, а также на попутном нефтяном и природном газе. На стенде представлены макеты газопоршневой электростанции ЭГПК-9 с двигателем-генератором 1-9ГМГ, газодизель-генератора 7ГДГ и дизель-генератора 31-26ДГ.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.



«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.