Коллективный стенд Подмосковья начал работу на крупнейшей мировой выставке в Дубае

Коллективный стенд Московской области начал работу на крупнейшей мировой выставке технологий и стартапов GITEX GLOBAL 2025, которая открылась 13 октября в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организацию стенда и прочие технические расходы по участию в выставке взял на себя Фонд поддержки ВЭД Московской области. Поддержка экспортерам в регионе предоставляется в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья на 2023–2027 гг.».

На групповом стенде Московской области на выставке в Дубае представлены пять компаний IT-сектора. Это ООО «ДЮК ТЕХНОЛОГИИ» из г. о. Люберцы, ООО «СМТ» из г. о. Одинцово, ООО «Битроботикс Экспорт» из Ленинского г. о. Также сразу два экспонента представляют IT-кластер особой экономической зоны «Дубна». Это резиденты площадки ООО «ГЕТМОБИТ» и ООО «Икс Ред Групп».

GITEX GLOBAL — это главная мировая площадка для демонстрации инноваций, где заключаются многомиллионные контракты и формируются тенденции технологического рынка на годы вперед.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте Фонда: https://exportmo.ru/internationalevents2025. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.