Колледжи Подмосковья начали прием на аграрные специальности

Приемная кампания стартовала в аграрных колледжах и училищах Подмосковья после окончания экзаменационного периода. Абитуриенты могут выбрать востребованные направления подготовки в сфере АПК и получить практико-ориентированное образование, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В средних специальных учебных заведениях региона доступен широкий выбор программ. Студенты могут освоить ветеринарию, зоотехнию, профессию мастера сельскохозяйственного производства, технологию производства и переработки сельхозпродукции, эксплуатацию и ремонт сельхозтехники и оборудования. Также ведется подготовка лаборантов по контролю качества сырья, готовой продукции и отходов производства и других специалистов, востребованных в отрасли.

Подобрать подходящее учебное заведение помогает портал «Я в агро». В каталоге размещена информация о колледжах и училищах Подмосковья, программах обучения, сроках подготовки и требованиях к поступающим.

В ведомстве подчеркнули, что обучение ориентировано на получение актуальных знаний и практических навыков. Студенты проходят практику в хозяйствах, ветеринарных клиниках и на предприятиях региона, что позволяет отработать профессиональные компетенции в реальных условиях и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.