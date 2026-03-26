Количество резюме молодежи выросло на 65%

Число резюме от молодых соискателей в 2026 году выросло на 65% по сравнению с прошлым годом. Средние зарплатные ожидания достигли 58,9 тыс. рублей, сообщает «Бриф24» .

Аналитики Авито Работы и Авито Подработки зафиксировали заметный рост активности молодежи на рынке труда. По данным сервиса, одновременно увеличивается число вакансий без опыта.

Наибольший прирост предложений отмечен в сфере организации мероприятий — плюс 170%, средняя зарплата составляет 44,5 тыс. рублей в месяц. В жилищно-коммунальном хозяйстве и городской инфраструктуре рост достиг 106% при средней оплате 63,9 тыс. рублей. В добыче и переработке полезных ископаемых показатель увеличился на 94%, а средняя зарплата — до 155,4 тыс. рублей.

Среди наиболее оплачиваемых вакансий для начинающих специалистов названы арматурщик с зарплатой 155,9 тыс. рублей, водитель такси — 132,6 тыс. рублей и авторазборщик — 129,7 тыс. рублей.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что рост резюме пришелся на рабочие и массовые профессии. Чаще всего молодежь откликается на вакансии монтажников (+187%), риелторов (+166%), грузчиков (+160%), а также менеджеров по работе с клиентами и поваров (+150% и +131% соответственно). Средние зарплатные ожидания молодых кандидатов выросли на 16% за год.

