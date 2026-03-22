Количество плохих автокредитов впервые оказалось больше 200 тысяч в России
Число плохих, то есть с просрочкой свыше 90 дней, автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч, сообщает РИА Новости.
По данным «Скоринг бюро», за год показатель вырос почти в 1,3 раза, а за месяц — на 5,6%.
Объем проблемной задолженности в феврале также впервые перешагнул отметку в 200 миллиардов рублей, увеличившись на 40,8% в годовом выражении и на 6,6% — в месячном.
Всего в феврале у россиян насчитывалось почти 3,4 миллиона автокредитов. Задолженность по ним была 3,5 триллиона рублей.
