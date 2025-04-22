Количество ИП в Москве увеличилось на 7% за год

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, к концу I квартала 2025 года в Москве насчитывалось около 461 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это число на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент экономической политики и развития города.

Москва активно внедряет цифровые сервисы, упрощающие ведение бизнеса, включая регистрацию, отчетность, платежи, бухгалтерию, поиск клиентов и взаимодействие с потребителями. Поддержка города также играет важную роль в увеличении числа предпринимателей: предоставляются гранты, субсидии, отсрочки по арендной плате и консультации.

Приблизительно треть московских ИП (142,8 тыс.) заняты в сфере продаж, причем около 80% из них специализируются на розничной торговле. Более 13% (61,1 тыс. ИП) работают в профессиональной, научной и технической областях.

В секторе недвижимости заняты 52,5 тыс. предпринимателей, что соответствует 11,4% от общего числа ИП в Москве. Сферы информации и связи также популярны, в них задействованы 7,8%, или 35,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Транспортировка и хранение привлекают 7,4%, это 34,2 тыс. ИП.

Среди отраслей с наиболее значительным ростом числа ИП выделяются культура, спорт, организация досуга и развлечений, демонстрирующие прирост почти на 12% за год.

В первую тройку лидеров по увеличению числа предпринимателей также вошли операции с недвижимостью (рост более 11%), строительство и административная деятельность, где прирост составил около 10,7%.

Индивидуальные предприниматели в Москве обеспечивают занятость населения. Среднесписочная численность работников у столичных ИП в I квартале 2025 года достигла почти 160 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем годом ранее.