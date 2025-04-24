Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку — мнение аналитика

Уровня ключевой ставки в 21% годовых достаточно для постепенного достижения целевого показателя инфляции в 4%. Тем не менее для этого может потребоваться её сохранение на данном уровне в течение продолжительного времени и сейчас рынок находится в цикле поддержания жёсткой денежно-кредитной политики, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

В конце апреля исполнится полгода с момента последнего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, напоминает он.

«В качестве примера Федеральной резервной системе США потребовалось более года, чтобы удостовериться в устойчивости тренда по снижению инфляции и приступить к смягчению монетарной политики. Несмотря на различия в причинах инфляции в обеих странах, данное сравнение иллюстрирует, что ключевая ставка замедляет экономику медленно», — отмечает аналитик.

Согласно теории, временной лаг между повышением ключевой ставки и её полноценным влиянием на экономику составляет от трёх до шести месяцев. Примерно столько же времени необходимо Центробанку для подтверждения устойчивости тренда.

«Исходя из этого, снижение ключевой ставки в России весной маловероятно: в апреле ЦБ РФ вероятно оставит её без изменений, а в мае заседание совета директоров ЦБ вообще не запланировано. Однако летом может возникнуть неопределённость относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики. В нашем базовом сценарии переход к циклу снижения ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года», — прокомментировал Мейнхард.

Перспективы снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе оказывают влияние на инвестиционную активность, подчеркивает он. Наблюдается тенденция, когда инвесторы приобретают не только долгосрочные облигации, как перед мартовским заседанием ЦБ РФ, но и ценные бумаги со сроком погашения до одного года. Таким образом, на рынке происходит фиксация текущей доходности облигаций на максимально возможном горизонте погашения, резюмирует аналитик.