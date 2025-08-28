сегодня в 18:57

Коган: ЦБ РФ может плавно снизить ключевую ставку до 9% к концу 2026 года

В ближайшие годы Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), поскольку за пять лет цены увеличились на 52%, опустить этот показатель до 4% будет сложно. Тем не менее, 2026 год Россия, скорее всего, начнет с ключевой ставкой в размере 15%, а потом ЦБ будет постепенно уменьшать ее до 9% в конце года, сообщает в своем Telegram-канале инвестбанкир Евгений Коган.

В стране не хватает рабочих. При этом размер безработицы находится на рекордно низком уровне — 2,2%.

Национальная валюта очень крепка. Однако она может ослабиться в течение полутора лет.

Экономический рост, скорее всего, окажется слабым. В 2026 году ВВП, по прогнозам Центробанка, может увеличиться на 0,5-1,5%.

В ЦБ ожидают, что рост кредита будет на уровне всего 6-11%. В 2024 году показатель находился на отметке 16,5%.

Коган считает, что проинфляционные и дезинфляционные факторы окажутся сбалансированны. В связи с этим Центробанк будет переходить к более нейтральной ДКП.