Кофейная конкуренция: эксперт рассказал о перспективах возвращения Starbucks в Россию

Ресторатор Сергей Миронов заявил, что в случае возвращения в Россию Starbucks придется строить бизнес с нуля и выдерживать конкуренцию со Stars Coffee, сообщает Постньюс .

«По сути, при продаже своих активов Starbucks породил себе конкурента в виде Stars Coffee. Войти по новой на российский рынок может оказаться нецелесообразно. Придется по новой искать подходящие площади, ведь старыми уже несколько лет владеет сеть Stars Coffee», — сказал эксперт.

По его словам, сначала нужно оценить сроки и условия возвращения: если произошла полноценная продажа активов, то возобновить работу будет крайне сложно. В случае возможности выкупа обратно, сделка может оказаться очень дорогой.

Однако, если сети не договорятся между собой о купле-продаже активов, то Starbucks может попытаться запуститься самостоятельно. Тогда в России будут существовать два очень похожих бренда одновременно.