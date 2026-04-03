Кофейная компания в Подмосковье вошла в проект по росту производительности

Компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» и начала внедрение инициатив по повышению эффективности производства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Московская кофейня на паяхъ», входящая в пятерку лидеров российского рынка кофе и имеющая более 50 российских и международных наград, стала участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие получит консультационную поддержку экспертов и организует обучение сотрудников.

Старт проекту дали на совещании в Рузском муниципальном округе. В качестве пилотного направления выбрано производство сублимированного кофе. Компания планирует сократить время протекания процессов на 10%, уменьшить объем незавершенного производства на 10% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 15%.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участие в проекте позволит предприятию оптимизировать производственные процессы и укрепить позиции на рынке. Ведомство рассчитывает, что этот опыт станет примером для других предприятий агропромышленного комплекса региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.