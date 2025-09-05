Кобяков: эксперты ООН прогнозируют снижение мирового голода к 2030 году

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), количество людей, страдающих от голода в мире, сократится до 512 миллионов человек к 2030 году. Такой прогноз озвучил директор отделения по связям с РФ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, сообщает РЕН ТВ .

На сессии «Повестка развития ООН после 2030 года», проходившей в рамках Восточного экономического форума 2025, Кобяков сообщил, что, несмотря на ожидаемое сокращение, проблема недоедания останется актуальной для сотен миллионов жителей планеты.

При этом он отметил, что текущая ситуация еще более тревожная — в 2024 году число голодающих в мире достигает 673 миллиона человек.

По словам Кобякова, большинство страдающих от голода, а именно около 60 процентов, окажутся африканцами.

«В будущем ожидается, что число недоедающих в мире будет сокращаться. И все же, по нашим прогнозам, в 2030 году оно составит порядка 512 млн людей», — отметил Кобяков.