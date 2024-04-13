КНР, Вьетнам и Италия стали главными экспортерами обуви в мире в 2023 г

Главными поставщиками обуви в мире в прошлом году стали Китай, Вьетнам и Италия. Их общий объем составил свыше половины обувного рынка планеты, сообщает РИА Новости .

Данные платформы ООН Comtrade и статистики страны говорят о том, что годовой объем экспорта обуви в мире составил свыше 154 млрд долларов.

Самым крупным экспортером стал Китай, он заработал на обуви 53 млрд долларов. Затем идет Вьетнам (20 млрд долларов). На третьем месте Италия (около 15 млрд долларов).

В топ-5 еще вошли Германия и Индонезия. ФРГ экспортировала обуви более 11 млрд долларов, а Индонезия — на 6 млрд долларов.

РФ и Белоруссия не входят в число основных обувных экспортеров в мире. При этом объемы поставок этих стран были заметны в 2021 году. При этом данных за последние два года для них нет.